شكرا لقرائتكم خبر عن عقد رعاية جديد لبطل مصر في التايكوندو بعد استغاثته على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في استجابة سريعة لإستغاثة سيف عيسى البطل المصري في رياضة التايكوندو التي أطلقها الأخير، قبل أيام عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، بعدما أعلن بحثه عن راعى لتجهيزه بالشكل اللائق للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021، لتحقيق حلمه في الفوز بميدالية أوليمبية لمصر، وقعت إحدى الشركات التجارية عقد رعاية مع سيف عيسى لمدة عام.

واشتكى سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو، الذي تأهل إلى أولمبياد طوكيو من تجاهل برنامج إعداده للدورة التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر يوليو المقبل.

ويُعاني بطل التايكوندو من عدم خوض معسكرات خارجية، قبل انطلاق الأولمبياد في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الاتحادات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان سيف قد حصد العديد من البطولات على رأسها برونزية أولمبياد الشباب، و5 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى برونزية بطولة العالم العسكرية، فضية البحر المتوسط وبرونزية كأس العالم،كما حصل سيف على وسام جمهورية رئيس الجمهورية، وكان المصنف رقم 1 على العالم عام 2017.