شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد × برشلونة: ميسي يتخطى تشافي وانتصار لم يحدث منذ 21 عامًا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة مطاردته لصدارة الترتيب، وحقق الفريق فوزه الخامس على التوالي في الدوري، والذي تحقق خارج القواعد على ريال سوسيداد بنتيجة 6-1، في مباراة ضمن الجولة 28 من الليجا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل، بواسطة أنطوان جريزمان وسيرجينو ديست.

وفي الشوط الثاني رفع برشلونة من تقدمه إلى 5-0 بعد 21 دقيقة من بداية الشوط بفضل أهداف من ديست، ميسي وعثمان ديمبيلي.

وقلص الضيوف الفارق لـ 4 أهداف بفضل هدف من الجناح الإسباني الشاب اندير بارينتشيا، قبل 13 دقيقة من النهاية.

وعاد ليونيل ميسي وسجل هدفًا ثانيًا له وسادسًا لفريقه في الوقت بدل من الضائع، لينهي المباراة بإنتصار هو الأكبر لبرشلونة في معقل الفريق الباسكي منذ عام 2000.

رجل المباراة:

كالعادة كان ليونيل ميسي هو الأميز في هذه المباراة، فسجل الأسطورة الأرجنتيني هدفين، وصنع هدف، ليشارك في 50% من أهداف البارسا في المباراة.

هل تعلم أن:

ليونيل ميسي أصبح أكثر لاعب يشارك بقميص برشلونة بمختلف البطولات في تاريخ النادي، مع إرتفاع رصيد مشاركاته مع الفريق إلى 768 مباراة، متجاوزًا الرقم السابق بأسم تشافي هيرنانديز.

بإستبعاد الأهداف العكسية، برشلونة سجل 54 هدفًا في مختلف البطولات خلال عام 2021 (22 مباراة)، ليونيل ميسي اشترك في تسجيل 50% من هذا العدد (27: 19 هدفًا و8 تمريرات حاسمة).

سجل سيرجينو ديست هدفًا واحدًا في 2137 دقيقة لعب (في جميع المسابقات قبل الليلة) لبرشلونة منذ إنضمامه للفريق في أكتوبر 2020. الليلة سجل هدفين في 53 دقيقة لعب ضد ريال سوسيداد.

برشلونة تقدم بنتيجة 5-0 خارج قواعده على ريال سوسيداد في الليجا للمرة الأولى منذ عام 2000 (يومها المباراة انتهت 6-0)

الليلة هي المرة الثانية فقط منذ انضمام أنطوان جريزمان إلى برشلونة (يوليو 2019)، التي يسجل فيها الفرنسي رفقة ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي في نفس المباراة (أيضًا في الفوز بنتيجة 5 - 2 على ريال بيتيس في 7 نوفمبر 2020).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

برشلونة رفع من رصيد نقاطه إلى 62، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد، المتصدر الحالي.

ريال سوسيداد تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 45 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن المركز الرابع.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

انطوان جريزمان سجل في مباراتين متتاليتين في الليجا للمرة الثالثة في مسيرته مع برشلونة، والأولى منذ نوفمبر 2020 (ضد ألافيس وضد ريال بيتيس).

سيرجينو ديست هو ثالث لاعب أمريكي الجنسية يسجل في الليجا بعد جوزي ألتيدور (هدف واحد) ويونس موسى (هدف واحد)، وأصبح أفضل هداف أمريكي في المسابقة اليوم بعد تسجيله هدفين.

سيرجينو ديست هو اللاعب رقم 18 المختلف الذي يسجل لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، أكبر عدد مسجلين مختلفين لفريق في مسابقة دوري هذا الموسم على مستوى جميع الأندية في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.

عثمان ديمبيلي سجل 28 هدفًا لصالح نادي برشلونة في جميع المسابقات، 14 بقدمه اليسرى و 14 بقدمه اليمنى.

اندير بارينتشيا (19 عامًا) هو أصغر لاعب يسجل ضد ريال مدريد وضد برشلونة في الليجا هذا الموسم.

هذه هي خامس مرة يسجل فيها برشلونة 6 أهداف أو أكثر خارج قواعده في مباراة بالليجا منذ الفوز 6-0 على ريال سوسيداد في عام 2000.