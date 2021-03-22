شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتفوق على الأهلي والزمالك وينال لقب نادي العقد الأخير في ‏أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء أن نادي الترجي التونسي هو نادي العقد الأخير في القارة الأفريقية في الفترة ما بين عامي 2011 و2020.

وأشار الاتحاد إلى أن الترجي التونسي تفوق على جميع الأندية الأفريقية محققاً 1380.5 نقطة، بينما جاء الأهلي المصري ثانياً بـ 1329.5 نقطة.

وجاء النجم الساحلي التونسي ثالثاً، والزمالك المصري رابعاً بـ 1113.5 نقطة.

وحقق الترجي التونسي لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات خلال العقد الأخيرة في نسخ 2011 و2018 و2018-2019.

ويحتل الترجي قمة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية برصيد 10 نقاط والتي تضم معه كل من الزمالك ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.