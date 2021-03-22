شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة رغبة موسيماني في الاستغناء عن حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لم يصل أي عروض احترافية للإدارة سواء لحسين الشحات أو أليو ديانج نجمي فريق الكرة بالنادي.

وأضاف أمير توفيق خلال تصريحات تليفزيونية: «أحاديث كثيرة عن وصول عروض احترافية للشحات وديانج من الدوريات الخليجية والعالمية ولكنها أنباء عارية عن الصحة».

وعن سؤاله عن رغبة موسيماني، المدير الفني، في الاستغناء عن حسين الشحات من الأهلي قال: «كلام غير سليم وليس منطقي، فلو كان المدرب لا يثق في إمكانيات لاعب ويريد رحيله فلماذا يدفع به بشكل شبه أساسي في كل المباريات؟».

ويلعب الأهلي أمام المريخ في السودان، في الثالث من أبريل المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.