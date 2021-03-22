شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تقرير طبي عن حالة مجدي وصادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي من الجهاز الطبي اعداد تقرير طبي عن حالة الثنائي محمد صادق وعبدالرحمن مجدي.

وغاب عبدالرحمن مجدي ومحمد صادق عن المشاركة مع الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة بسبب تعرضهما للإصابة.

ويعول إيهاب جلال على الثنائي الكثير خلال الفترة المقبلة خصوصاً وانهما من العناصر المتميزة في الفريق.

وتولي إيهاب جلال مهمة الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي بداية من «الأثنين» خلفا للبوسني يوفيتش الذي تقدم بإستقالته من منصبه بسبب عدم تحسن النتائج على يديه ومطاردة شبح الهبوط للفريق خلال توليه المهمة.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على طلبات إيهاب جلال بتعيين جهاز معاون بالكامل ليساعده في مهمته في قيادة الفريق.