شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبي بالمكافآت لتخطي عقب مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لاعبي الفريق الكروي الأول بصرف الدفعة المستحقة لهم عن شهر فبراير شريطة تحقيق الفوز على مولودية الجزائر.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في شهر ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وانهي الجهاز الإداري للزمالك بقيادة احمد زاهر إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى الجزائر لجميع اللاعبين المقيدين افريقياً بما فيهم المصابين.

وطالب مسؤولو اللجنة لاعبو الزمالك بتحقيق الفوز على مولودية الجزائر والتمسك بأمل الصعود للدور قبل النهائي حتي الجولة الأخيرة من دوري المجموعات للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بعد الخسارة الأخيرة التي لقيها من الترجي التونسي في القاهرة.