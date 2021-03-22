شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف رسميًا حقيقة رحيل كهربا وبواليا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول رحيل الثنائي محمود كهربا ووالتر بواليا عن صفوف فريق الكرة بالنادي مع نهاية الموسم.

وقال توفيق خلال تصريحات تليفزيونية: «لا صحة لما تردد حول فكرة تسويق الأهلي محمود كهربا في الدوريات الخليجية».

وأوضح: «لا يوجد أي نية في التفريط في خدمات اللاعب، كانت أزمة بينه وبين الجهاز الفني وتم فرض العقوبة على كهربا وانتهى الأمر».

ونفى أمير توفيق مسألة رحيل بواليا المهاجم الزامبي عن الأهلي ورغبة موسيماني في اعارته قائلاً:«هذا كلام غير منطقي، اللاعب خاض شهرين فقط ضمن صفوف النادي، ربما لا يكون موفقاً حتى الاّن ولكن لازال الموسم طويل والدوري سينتهي في سبتمبر المقبل ومن الصعب الحكم على الراحلين في الوقت الحالي».