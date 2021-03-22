قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن رحيل محمود كهربا عن المارد الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت قناة النادي الأهلي عن حقيقة رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمود عبدالمنعم كهربا، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقالت قناة الأهلي إن محمود كهربا سينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق عقب عودة موسيماني من جنوب أفريقيا، لقيادة تدريبات المارد الأحمر بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليه اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي لخوض منتخب مصر مباراتيه ضد كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية.

وأكدت القناة أن هناك اهتماماً لتواجد كهربا في التدريبات الجماعية لفريقه بسبب قدراته الفنية وحاجة الفريق لجهوده، خاصة بعد توقيع العقوبة اللازمة عليه والتزام اللاعب بالعقوبة الموقعة عليه وتقبلها.

وأكدت أنه "لا نية لتفكير الأهلي في رحيل محمود كهربا بنهاية الموسم الجاري"، مشيرة إلى أن الجهاز الفني متمسك ببقائه حتى نهاية عقده، لافتة إلى أن النادي عاقب اللاعب على خطأه وتقبله اللاعب ولكن قرار الدفع به فى المباريات يعود للجهاز الفني باعتبارها رؤية فنية بحتة.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة كهربا مع أول أبريل المقبل، والتي تمتد لمدة شهر كامل، بعد أزمته مع بيتسو موسيماني عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.

وأصبح قرار كهربا بيد موسيماني الذى سيحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وإن كان الأقرب هو العفو عن اللاعب بعد اقتراب العقوبة على الانتهاء.

وذكرت وسائل إعلامية أن الجهاز الفني للأهلي يدرس العفو عن كهربا والموافقة على إجرائه التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، بعد التزامه بأداء تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالأهلي طوال الفترة الماضية، على أن يستمر تطبيق العقوبة الموقعة من قبل الجهاز الفني.