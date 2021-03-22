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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها إحالة النادى الأهلى موقف محمود كهربا إلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، سواء بالعودة أو استمرار التدريب منفردا، واتحاد الكرة يدرس إقامة الانتخابات فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من أغسطس.
منحت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى حق تقرير مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، سواء بالعودة للتدريبات الجماعية للأهلى أو استمرار التدرب منفردا.
حصد أحمد السيد، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، ميدالية برونزية لمصر فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقامة فى روسيا، على الرغم من الخسارة من بطل أوكرانيا فى نصف النهائى 15/7.
حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على الحديث مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي، لظروف مشاركة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا، من أجل تحفيز اللاعب ورفع روحه المعنوية.
وافق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة، وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد، بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون، بناءً على رغبته والذى يضم كلا من:
وافق على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية في إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل .
انطلق ظهر اليوم معسكر المنتخب الأولمبي على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل. وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني لجميع اللاعبين فى حضور أعضاء الجهاز الفني مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي، ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبى.
تدرس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة إقامة الانتخابات فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من أغسطس بسبب احتمالية انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
أخطر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجهاز الإدارى بانتظامه فى تدريبات الفريق غدا الإثنين، خاصة أنه سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الأحد.
أشاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بمستوى بعض لاعبى الفريق المُعارين وطلب مزيداً من التقارير عنهم من أجل البت فى مصيرهم. وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الثلاثى أحمد ياسر ريان المٌعار لنادى سيراميكا وعمار حمدى المُعار للاتحاد السكندرى وأحمد عبد القادر المُعار لسموحة نال ثقة وإعجاب المدير الفنى للأهلي.
تقرر سفر أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة إلى كينيا من السعودية مباشرة للانضمام للمنتخب الوطنى استعدادا لخوض المباراة المقرر لها 25 مارس الجارى فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.
كشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والمقرر إقامتها 3 أبريل المقبل، وكشفت قائمة تعيينات حكام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.