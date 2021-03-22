شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 21 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الأحد 21 – 3 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، ونرصد أهم ما جاء بشأنها من أخبار على مدار اليوم.

منحت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى حق تقرير مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، سواء بالعودة للتدريبات الجماعية للأهلى أو استمرار التدرب منفردا.