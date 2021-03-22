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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 21 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الأحد 21 – 3 – 2021، على الصعيد المحلي، سواء فيما يتعلق بالأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، ونرصد أهم ما جاء بشأنها من أخبار على مدار اليوم.
منحت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى حق تقرير مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، سواء بالعودة للتدريبات الجماعية للأهلى أو استمرار التدرب منفردا.
حصد أحمد السيد، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، ميدالية برونزية لمصر فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقامة فى روسيا بالرغم من الخسارة من بطل أوكرانيا فى نصف النهائى 15/7.
وافق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءً على رغبته والذى يضم كلا من:
وافق على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية، في إطار استعداداته للمواجهة المهمة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشرة للدورى المقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل.
انطلق ظهر اليوم معسكر المنتخب الأولمبي على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل. وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني لجميع اللاعبين فى حضور أعضاء الجهاز الفني، مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي، ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبى.
تدرس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة إقامة الانتخابات فى شهر نوفمبر المقبل بدلا من أغسطس؛ بسبب احتمالية انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
أخطر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجهاز الإدارى بانتظامه فى تدريبات الفريق غدا الإثنين، خاصة أنه سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الأحد.