شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أشرف بن شرقي القاهرة وينتظم في التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل عقب حصوله على راحة سلبية في مسقط رأسه بالمغرب مع أسرته، وسينتظم بن شرقي في التدريبات غدا استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 يوليو المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيما ينتظم التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الزمالك، في تدريبات الفريق، بعد غد الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب حصوله على راحة سلبية لعدة أيام خلال فترة التوقف الحالية لانشغال المنتخبات بمباريات الأجندة الدولية.

وبانتظام المثلوثي في التدريبات الثلاثاء، يكتمل مشاركة المحترفين في تدريبات الزمالك، حيث شارك اليوم المغربي حميد أحداد في التدريبات، بينما يشارك مواطنه أشرف بن شرقي في تدريب الغد.

بينما يغيب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الجزيري عن التدريبات، حتى نهاية الشهر الجارى، لانضمامهما لمنتخب تونس الذي يستعد لمواجهتي منتخبي ليبيا وغينيا الإستوائية، وذلك خلال فترة الأجندة الدولية، نهاية شهر مارس الجاري، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 المقبلة، التي تقام في الكاميرون.

من ناحية أخرى اختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته الجماعية التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، وجاء أبرز ملامحه الجدية والتركيز على وجوه اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفنى حرص على رفع معدل اللياقة البدنية.

وظهرت حالة من التركيز والجدية علي اللاعبون خلال المران، كما خطفت ابتسامة الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، الأنظار، خلال التدريب، وقدم جميع اللاعبين مستوى مميز.

وحرص الجهاز الفني على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية، وقام بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

وشهد المران تقسيمة قوية بين لاعبي الفريق، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين في منتصف الملعب، وحرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل فى دولة الجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.