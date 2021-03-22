شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يبدأ التأهيل بالأهلي خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي، التدريبات التأهيلية مع فريقه بدءا من الأسبوع المقبل، بعد أن ينتهي من مرحلة العلاج، بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى محمود وحيد العلاج بحقنة بلازما، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وبات قريبا من إنهاء فترة العلاج، قبل الدخول في فترة التأهيل.

ويستمر وحيد في التأهيل بالأهلي وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي حتى التعافي من الإصابة بعد إنهاء كل مراحل التأهيل، وبعدها ينتظم في التدريبات الجماعية ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية للأهلي.

وأثبتت نتيجة الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويواجه محمود وحيد شبح الغياب عن مباريات فريقه لمدة تتاوح من 4 إلى 6 أسابيع، باعتبار أن إصابة التمزق تحتاج لبرنامج علاجي فأكثر من شهر للتعافي منها والتخلص من هذه الإصابة.