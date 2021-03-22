شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 21 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها سلبية مسحة أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، بعد غيابه عن مران اليوم؛ بسبب تعرضه لنزلة برد وسيشارك في تدريب الغد.

تدريبات إضافية لـ أبو جبل بالزمالك بعد إشادة أوليفيرا

يخوض محمد أبو جبل، حارس مرمي الزمالك، تدريبات إضافية منفردة عقب التدريب الجماعي للفريق، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سلبية مسحة أسامة نبيه ويشارك فى تدريب الزمالك غدا

حرص أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، على الخضوع لإجراءات مسحة طبية خاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، بعدما تعرض اليوم لنزلة برد تسببت فى غيابه عن التدريب.

الزمالك يعلن توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

شاهد.. تأهيل حازم إمام على الثبات بجهاز الإشارة الضوئية

استخدم الجهاز الطبى بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، جهاز الإشارات الضوئية لتأهيل حازم إمام ظهير أيمن الفريق الكروى الأول للتعافى سريعًا من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة.

أحداد ينتظم فى تدريبات الزمالك ومشاركة أوباما فى تقسيمة كارتيرون

انتظم المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، بعدما تماثل للشفاء من الوعكة الصحية التى أبعدته عن تدريبات الأمس، واطمأن الجهاز الطبي على سلامة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء.

تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى دورى أبطال أفريقيا

كشفت بيانات الاتحاد الأفريقى عن وجود تعديلات فى طواقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الخامسة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومنها مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والمقرر إقامتها 3 أبريل المقبل، وكشفت قائمة تعيينات حكام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل انطلاق دور المجموعات عن وجود تعديل فى طاقم الحكام الذى سيدير المباراة.

درجات الحرارة تُجبر كارتيرون على تثبيت موعد تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تثبيت موعد تدريب الفريق ليكون فى الحادية عشرة صباحًا بشكل يومى على ملعب النادى. وجاء قرار المدير الفني بعد تقديم موعد التدريبات فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث كان يخوض الزمالك تدريباته فى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، قبل أن يقرر الخواجة الفرنسى تعديل الموعد بداية من مران اليوم.

بن شرقى يُخطر الزمالك بالانتظام فى التدريبات غدًا

أخطر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجهاز الإدارى بانتظامه فى تدريبات الفريق غدا الاثنين، خاصة أنه سيعود إلى القاهرة مساء اليوم الأحد.