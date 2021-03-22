شكرا لقرائتكم خبر عن منع الزيارات فى معسكر المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب إجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط، وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فى تدريبات المنتخب الوطني الأول غدا الإثنين بعد وصوله مساء الأحد إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الفراعنة المقام حالياً بالقاهرة، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

ووصل محمد صلاح القاهرة مساء اليوم الأحد للانتظام في معسكر منتخب مصر الأول وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته فى تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزى.

من جهته، أكد شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أن محمد صلاح سينتظم الليلة فى معسكر الفراعنة، نافيا طلب اللاعب الحصول على راحة من التدريبات الجماعية لمنتخب مصر غدا.