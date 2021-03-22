شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل المران الأول استعدادا لكينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحات كورونا للاعبى المنتخب الـ24 المتواجدين حاليا فى المعسكر والجهاز الفنى والإدارى سلبية، وذلك قبل المشاركة فى المران الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وغاب الرباعي محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازي، عن تدريبات المنتخب التي انطلقت اليوم، ومن المقرر أن ينضم الثلاثى المحترف فى إنجلترا غدا، الإثنين، بينما لم يتحدد موعد انضمام حجازي حتى الآن.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قد اختار 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.