شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يبدأ الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مديره الفني حسام البدري مرانه الأول تحت الأضواء الكاشفة باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية.

واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل بدء المران شرح خلالها حسام البدري، المدير الفني، أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف هذه المرحلة بالتأهل للبطولة.

وحضر المران محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري لكرة القدم.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازى - محمود حمدى الونش - على جبر - أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

ويدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.