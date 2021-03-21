شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الاسماعيلي يعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة ايهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التي يترأسها على أبوجريشة وتضم في عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءًا على رغبته والذى يضم كل من …

– حمد إبراهيم مدربا عاما .

– أحمد حسام مدربا مساعدا .

– مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.

– على طه محللا للأداء .

– دكتور هشام مصطفى طبيبا للفريق.

هذا من المقرر أن يقود الجهاز الفنى الجديد الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة توقف الدولى قبل استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.