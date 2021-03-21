شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يزف بشري سارة لمدرب الأهلي بشأن مشاركته أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي برنامجه التأهيلي في تونس تحت اشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس لتخليصه من إصابة شد العضلة الخلفية.

وتعرض على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بايرن ميونخ التي جرت في مونديال العالم للأندية التي أقيمت في الدوحه.

وابلغ على معلول الجهاز الفني للأهلي أن الاشعة التي اجراها اثبتت تماثله للشفاء تماماً من إصابة شد العضلة الخلفية ولم يتبق له سوي عشرة أيام ويعود بعدها لاداء الجري الخفيف حول الملعب ثم الانتظام في التدريبات الجماعية.

وأخبر على معلول بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما انه سيلحق بنسبة كبيرة مباراة الزمالك التي ستجري يوم 18 من ابريل المقبل.

وأوضح على معلول الظهير الايسر للأهلي لموسيماني ان سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع الأول لشهر ابريل وانه وفقاً للجهاز الطبي سيكون بمقدروه المشاركة في مباراة الزمالك.

وافتقد الأهلي جهود على معلول طوال الفترة الماضية مما اثر على مستوي الفريق خلال المشاركات الأخيرة سواء في بطولة الدوري أو في دوري الابطال الافريقي وخصوصاً بعد إصابة محمود وحيد الظهير الايسر البديل خلال مشاركته في احدي مباريات الدوري.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية عقب توقف مسابقة الدوري لمدة ثلاث أيام بسبب انشغال منتخب مصر بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية.