شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي للتعاقد مع رونالدينيو: «قرار مجنون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن مسؤولي النادي الأحمر قد دخلوا في مفاوضات لضم النجم البرازيلي رونالدينيو في عام 1997.

وقال القيعي عبر شاشة قناة الأهلي: «لفت رونالدينيو نظري بموهبته الكبيرة وأراد الأهلي التعاقد معه فتحدث مع بعض الأشخاص المسؤولين في ناديه جيريميو وبالفعل تقدمنا بعرض لضمه ومعرفة القيمة المالية للتفريط في خدماته وأبلغت صالح سليم بالأمر».

وأكمل: «جريميو أبلغنا برغبته في الحصول على ما يوازي 15 مليون جنيه وبالطبع كان مبلغ ضخم على إدارة الأهلي في هذا التوقيت».

وأتم تصريحاته واصفًا قرار تفاوض الأهلي لضم رونالدينيو بـ«المجنون».

يذكر أن انطلاقة رونالدينهو كانت في مصر، وبالتحديد في الإسكندرية حيث المجموعة التي وقع فيها منتخب البرازيل للناشئين في بطولة العالم عام 1997.