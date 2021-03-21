شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبوجريشة : إيهاب جلال قادر علي إعادة الإسماعيلي للطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للاسماعيلي ليس جديدا على النادى أو الإسماعيلية فهو محل تقدير وثقة من الجميع.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى مع إيهاب جلال لتولى الإدارة الفنية للفريق الأول خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش.

وتوجه ابوجريشة بالشكر لكل من ساهم في إتمام صفقة التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة وعلي رأسهم المهندس احمد عثمان والمهندس مدحت الورداني.

وشدد ابوجريشة على ان إيهاب جلال قادر على تصحيح مسار الإسماعيلي واعادته للطريق الصحيح الذي يتناسب مع اسم قلعة الدراويش.

ورشح مسؤولو قطاع الناشئين بالنادي سبعة ناشئين للمدير الفني الجديد من اجل المران معه خلال الفترة المقبلة.

وتولي إيهاب جلال المهمة الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بداية من الأحد، خلفاً للبوسني يوفيتش الذي تقدم بإستقالته لعدم تحسن نتائج الفريق على يديه واستمراره في النفق المظلم في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وسيعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والمشرف العام على الكرة جلسة مع إيهاب جلال «الاثنين» لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول.