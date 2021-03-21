شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبي المنتخب الاثنين استعدادًا للسفر إلى كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مسحة كورونا، الاثنين، استعدادًا للسفر إلى كينيا.

وتطير بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى نيروبي، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب كينيا يوم 25 من مارس الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022.

وسيجري جميع أفراد البعثة مسحة كورونا داخل فندق إقامة الفريق قبل السفر وفقًا لتعليمات اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

وسيؤدي الفريق مرانه، الثلاثاء، في القاهرة على أن يتوجه بعدها مباشرة إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة التي ستقل البعثة إلى نيروبي.