شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يجري تعديلًا على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعديلاً على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشر من أبريل بالقاهرة.

وقام «كاف» بتغيير أحد الحكام المساعدين والحكم الرابع المعينين للمباراة، حيث سيكون المالي موديبو سماكي مساعدا أول على أن يتولى مواطنه هارونا كوليبالي مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر أن يدير اللقاء، المالي محمدو كيتا حكماَ للساحة ويراقبه الجزائري عبدالله جويدة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطتين، ويتذيل تونجيث الترتيب بنقطة وحيدة.