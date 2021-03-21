شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض يوفنتوس لضم محمد صلاح من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدو نادي يوفنتوس الإيطالي عازمًا بقوة على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي مع فتح باب الانتقالات الصيفية، فيما كشف تقرير إسباني جديد عن بعض تفاصيل عرض السيدة العجوز.

وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن يوفنتوس مهتم للغاية بإعادة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي حيث تألق سابقًا بقميصي فيورنتينا وروما، خاصة بعدما أقصي الفريق بشكل مفاجئ من دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي بورتو البرتغالي، وكذلك فقدانه لصدارة الدوري الإيطالي.

تلك الإخفاقات بالإضافة إلى خطر رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس دفعت النادي الإيطالي للاعتقاد أن إجراء صفقة على غرار ضم محمد صلاح قد يغير الوضع الحالي، كما أشار التقرير.

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ولفت التقرير إلى أن العرض الذي سيقدمه يوفنتوس لضم محمد صلاح من ليفربول لا يأتي فقط لإرضاء كريستيانو رونالدو وكذلك صناعة مشروع قوي، ولكن كذلك لتعويض الرحيل المنتظر للأرجنتيني باولو ديبالا، والذي يلعب بدوره بقدمه اليسرى.

ويسعى يوفنتوس للحصول على مبلغ 55 مليون يورو مقابل بيع باولو ديبالا، في المقابل يخطط لتقديم عرض لنظيره ليفربول يبلغ 100 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صلاح.

وتبلغ القيمة السوقية حاليًا لنجم ليفربول محمد صلاح 110 مليون يورو، حسب التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، وهي التي تضعه في المركز الثاني ضمن قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر هاري كين نجم توتنهام.

وتسعى إدارة يوفنتوس لجعل الصفقة إحدى حلقات سلسلة من الإجراءات تم عرضها على المدير الفني أندريا بيرلو من أجل موسم 2021-2022.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن يوفنتوس قد يواجه منافسة شرسة من ثلاثة أندية أخرى ترغب بدورها في التعاقد مع نجم ليفربول ليس من بينها ريال مدريد وبرشلونة، هي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى غريم ليفربول اللدود مانشستر يونايتد، وهو ما قد يحول محمد صلاح في حال حدوثه إلى «خائن» في نظر جمهور الريدز.