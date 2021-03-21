شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يقرر تصعيد سبعة ناشئين للمران مع الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي تصعيد سبعة لاعبين للمران مع الفريق خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وتوقف الدوري الممتاز بسبب استعداد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2022 المقررة في الكاميرون والمقررتين يومي 22 و28 من مارس الجاري.

ورشح مسؤولو قطاع الناشئين بالنادي سبعة ناشئين للمدير الفني الجديد من اجل المران معه خلال الفترة المقبلة.

وتولي إيهاب جلال المهمة الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بداية من الأحد، خلفاً للبوسني يوفيتش الذي تقدم بإستقالته لعدم تحسن نتائج الفريق على يديه واستمراره في النفق المظلم في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وسيعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والمشرف العام على الكرة جلسة مع إيهاب جلال «الاثنين» لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول.