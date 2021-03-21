شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يحصد جائزة جديدة في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، في حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

جاء ذلك بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» في فوز البافاري على ضيفه شتوتجارت بأربعة أهداف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب «إليانز أرينا».

وتمكن ليفاندوفسكى من تسجيل 3 أهداف لصالح بايرن ميونخ في الدقائق 18 و23 و39 على الترتيب من عمر أحداث المباراة.