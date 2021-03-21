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ليفاندوفسكي يحصد جائزة جديدة في الدوري الألماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نجح النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، في حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

جاء ذلك بعدما سجل ثلاثية «هاتريك» في فوز البافاري على ضيفه شتوتجارت بأربعة أهداف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب «إليانز أرينا».

وتمكن ليفاندوفسكى من تسجيل 3 أهداف لصالح بايرن ميونخ في الدقائق 18 و23 و39 على الترتيب من عمر أحداث المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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