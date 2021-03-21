شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب التعاقد مع ظهير أيسر فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى الأهلى، إدارة النادى بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق لهذا المركز في الفترة المقبلة.

وكشف المدير الفنى الجنوب إفريقى لمسؤولى الأهلى أن الفريق الأحمر يعانى بشدة في هذا المركز نظرًا للغيابات المتتالية، وهو ما ظهر بعد إصابة على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف للإصابة.

في سياق آخر، استقرت لجنة التخطيط بالنادى على عقد جلسة خاصة مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى بعد عودته من بلاده من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وترغب اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف في الوقوف على رؤية موسيمانى بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة، حيث يأتى في مقدمتها ملف صفقات الصيف.

وتناقش اللجنة، المدير الفنى كذلك في ملف المُعارين وموقفهم من العودة للقلعة الحمراء في ظل تألق بعضهم، حيث تسعى اللجنة لحسم أمرهم مع المدير الفنى الجنوب إفريقى سواء بعودتهم أو إعارتهم مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر لجنة التخطيط عودة موسيمانى من بلاده حيث يقضى إجازة هناك عدة أيام تنتهى يوم 22 مارس الجارى بعد مباراة فيتا كلوب ببطولة دورى أبطال إفريقيا التي فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة بالكونغو.

على جانب آخر، حذر الجهاز الفنى للفريق اللاعبين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا عقب مباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.

وحصل الأهلى على إجازة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو صباح الأربعاء الماضى والفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة لدور المجموعات.

وطالب الجهاز الفنى جميع اللاعبين بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الإجازة الحالية للوقاية من فيروس كورونا، لأن الفريق سيخوض الفترة المقبلة ارتباطات مهمة على الصعيدين المحلى والإفريقى وسيكون في حاجة لجهود جميع اللاعبين.

وحذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لاعبى الأهلى من خطورة التهاون في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية.

ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ بالسودان في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يوم 2 إبريل المقبل.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفنى للأهلى تواجد 10 لاعبين من الفريق في المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية في مارس الجارى، حيث ضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ثمانية لاعبين من الأهلى للفريق القومى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2022)، وهم: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، محمد هانى ومحمد شريف، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالى، كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو.

وطلب موسيمانى تقريراً من جهازه المعاون عن اللاعبين العشرة في منتخباتهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى مشاركاتهم في المباريات الدولية خلال الفترة الحالية، وتقرير منفصل عن كل لاعب.