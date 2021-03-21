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مدرب سيراميكا: حققت كل أهدافي أمام طلائع الجيش

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه استغل ودية فريقه التي جرت اليوم مع نادي طلائع الجيش، للوقوف على مستوى عدد من اللاعبين، الذين لم يدخلوا حسابات الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن نتائج المباريات الودية لا تعد مقياسًا للحكم على قدرات اللاعبين، بصرف النظر عن المنافسين

وانتهت ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، على ملعب استاد جهاز العسكري، بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاءت المباراة قوية وبدأ نادي طلائع الجيش بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق أحمد سمير، وأدرك رجب عمران ريجا لاعب سيراميكا كليوباترا هدف التعادل في الدقيقة الرابعة عشر، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل زولا لاعب طلائع الجيش هدف الفوز لفريقه.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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