شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يقود تشكيل سان جيرمان أمام ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي للفريق الذي سيخوض به مباراته ضد ليون، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب «جروباما ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليون كالتالي:

حراسة المرمى: كيلو نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي – ماركينيوس – كيمبمبي- ديالو.

خط الوسط: دانيلو – فيراتي – إدريسا جايي.

خط الهجوم: دي ماريا- مويس كين – كيليان مبابي.