شكرا لقرائتكم خبر عن أوبلاك يعزز صدارة أتليتكو مدريد في الدوري بانتصار علي ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أتليتكو مدريد انتصارًا هامًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 1-0 في بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا»، في إطار منافسات الجولة 28، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب واندا متروبوليتانو.

وجاءت مجريات الشوط الأول من المباراة سلبية قبل أن يتقدم في الشوط الثاني لويس سواريز للروخيبلانكوس برأسية رائعة في الدقيقة 54 بصناعة الظهير الإنجليزي كيران تريبير.

وتألق الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الدقيقة 87 بالتصدي إلى ركلة جزاء حاسمة أضاعها اللأعب خوسيليو، عقب تدخل عنيف من ستيفان سافيتش على أحد لاعبي ألافيس.

وبهذة النتيجة استطاع اتليتكو مدريد تعزيز صدارته في بطولة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد، و7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي سيلعب في تمام العاشرة مساءً أمام ريال سوسيداد على ملعب «الأنويتا»، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألأفيس عند النقطة 23 في المركز 19.