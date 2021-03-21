شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يكتب التاريخ في فوز ميلان على فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترك زلاتان إبراهيموفيتش بصمته في عودته إلى التشكيلة الأساسية لميلان بتسجيل هدف في الفوز 3-2 على مضيفه فيورنتينا اليوم الأحد ليقلص الفارق إلى ست نقاط مع إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأصبح المهاجم السويدي أكبر لاعب سنا يحرز 15 هدفا في موسم واحد في الدوري الإيطالي بعمر 39 عاما و169 يوما في بداية مباراة مثيرة في فلورنسا.

واحتاج إبراهيموفيتش إلى تسع دقائق فقط ليهز الشباك بعدما أفلت من مصيدة التسلل ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ تعرضه لإصابة أمام روما في 28 فبراير شباط.

ورد صاحب الأرض بثنائية إيريك بولجار وفرانك ريبري لينتزع التقدم في الشوط الثاني لكن براهيم دياز وهاكان تشالهان أوغلو قلبا المباراة مرة أخرى لصالح ميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني متأخرا بست نقاط عن إنتر الذي تأجلت مباراته ضد ساسولو بسبب عدة إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه.

وبقي فيورنتينا في المركز 14 وله 29 نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.