شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ 24 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء الأحد منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين».

استطاع ضمك من تحقيق فوز مثير على حساب أبها بأربعة أهداف لثلاثة، بينما فاز العين في آخر اللقاءات على حساب الوحدة برباعية نظيفة، حيث احتفظ نادي الهلال بصدارة جدول الترتيب وسط مطاردة من منافسه الشباب.

وتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 45 هدفا وتلقى 20 هدفا.