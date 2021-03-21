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بشكتاش يحافظ على صدارة الدوري التركي رغم التعادل مع فنربخشة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق بشكتاش مع ضيفه فنربخشة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «فودافون آرينا»، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات الدوري التركي.

تقدم بشكتاش عبر المدافع الكرواتي دوماجوف فيدا في الدقيقة 48، وتعادل أوزان توفان لفنربخشة في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة يحتل بشكتاش صدارة الدوري التركي برصيد 64 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط من جالاتا سراي، بينما يحتل فنربخشة المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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