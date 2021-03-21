شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يحافظ على صدارة الدوري التركي رغم التعادل مع فنربخشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق بشكتاش مع ضيفه فنربخشة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «فودافون آرينا»، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات الدوري التركي.

تقدم بشكتاش عبر المدافع الكرواتي دوماجوف فيدا في الدقيقة 48، وتعادل أوزان توفان لفنربخشة في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة يحتل بشكتاش صدارة الدوري التركي برصيد 64 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط من جالاتا سراي، بينما يحتل فنربخشة المركز الثالث برصيد 59 نقطة.