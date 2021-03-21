شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يعزز حظوظه بالصعود.. والمطاردة ثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة : علي البيتي

دخلت مباراة العروبة ودبا الحصن سجل الأرقام القياسية من حيث تقلباتها وعدد الأهداف والحالات التحكيمية والبطاقات الملونة، فالمباراة التي انتهت 4-3 للعروبة شهدت سبعة أهداف، إلى جانب أربع حالات طرد ،ثلاث منها للحصن.

وتقدم العروبة عن طريق فيكتور في الدقيقة السابعة وأضاف الثاني بواسطة فاتري ساخي في الدقيقة 32 ، وقلص الصريدي الفارق للحصن ( 62 )، قبل أن يحرز ساخي هدفاً ثالثاً للعروبة(71 )، وقلص ماركوس الفارق مجدداً ( 86)، ولكن سعيد عبيد سجل الرابع للعروبة(90) وقلص ماركوس الفارق وسجل الثالث لفريقه في الدقيقة 93، بعدها أنهى الحكم المباراة وسط جدل ومطالبة باحتساب وقت إضافي كاف، وطرد الحكم منصور عبدالله من العروبة وثلاثة من لاعبي الحصن المربوعي وسالم راشد الحارس البديل الذي طرد وهو في دكة البدلاء إلى جانب إبراهيم موسى.

وبهذا الفوز واصل العروبة سلسلة نتائجه الجيدة وبقي وصيفاً برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن الإمارات المتصدر، بينما تراجع الحصن للمركز الخامس وضعفت حظوظه في المنافسة على الصعود.

فوز مهم

وفاز الإمارات بدوره على الحمرية بهدفين نظيفين سُجلا في دقيقة واحدة ،ليرفع رصيده إلى 33 نقطة مقترباً أكثر من تحقيق حلم الصعود، فيما بقي الحمرية بنقاطه ال18.

وكسب البطائح مصفوت بهدفين نظيفين في مباراة وجد فيها الفائز صعوبات كبيرة لكنه حقق هدفه في الأخير وحافظ على مركزه وحظوظه بوصوله إلى 31 نقطة متساوياً مع العروبة، وفاز دبا الفجيرة على مسافي 2-1وتقدم للمركز الرابع برصيد 25 نقطة ليتمسك بالأمل الضعيف في الصعود.

وتعادل التعاون والعربي في مباراة من دون ضغوط ورفع العربي رصيده إلى 19نقطة كأعلى عدد نقاط يحصل عليه بعد العودة من الانسحاب ورفع التعاون رصيده إلى 18نقطة في المركز الثامن وتؤكد النتائج الطفرة الكبيرة في الفريقين اللذين يقودهما مدربان مواطنان هما عارف شلنك ومحمد جالبوت.

نتائج متوقعة

واعتبر عمار الدوخي لاعب الشعب السابق أن الجولة 17 جاءت نتائجها متوقعة،وقال:لكن مباراة العروبة والحصن كانت الأكثر إثارة وأعتقد أن العروبة حقق أهم فوز في مباراة صعبة جداً كاد يفقد نقاطها أو نقطة على الأقل، لكن في الوقت ذاته الفوز يؤكد قوة شخصية العروبة وأنه قادر على التعامل مع صراع الأمتار الأخيرة ما يعزز فرصه في الصعود وهو المرشح الثاني بعد الإمارات ويبقى البطائح ثالثاً لكني أرى أن البطائح بدأت تظهر فيه أشياء جديدة مع وجود المدرب عبدالله مسفر، فشخصية الفريق والروح والطموح تشعر بأنها اختلفت عن السابق وهذا شيء جيد ومهم في هذه الفترة الحاسمة من عمر البطولة وأعتقد أن مسفر نجح في الجانبين المعنوي والنفسي وأيضاً الجانب الفني وهو مدرب لديه خبرة كبيرة وكفته أرجح إذا قارناه ببقية المدربين.

وذكر الدوخي أن دبا الفجيرة حقق فوزاً مهماً أبقاه منافساً بحظوظ أقل، فيما تراجعت أسهم الحصن، وتوقع حدوث مفاجآت في مباريات الفرق المرشحة مع الفرق المتذيلة، وأشاد بفريق العربي وبالمدرب جالبوت الذي قال إنه صنع فريقاً جيداً.

الجولة 18

تنطلق الجولة 18 يوم الجمعة المقبل بإقامة ثلاث مباريات: التعاون والعروبة،ومصفوت ودبا، والذيد والبطائح،ويوم السبت المقبل تستكمل الجولة بإقامة مباراتين، حيث يلعب مسافي مع العربي،ودبا الحصن مع الحمرية، فيما سيكون فريق الإمارات في الراحة