شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يكسب الجزيرة ويهدي الصدارة لبني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

عطل الوحدة جاره الجزيرة بعد فوزه عليه بثنائية نظيفة في ديربي أبوظبي ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وأهدى الصدارة إلى بني ياس صاحب الـ 48 نقطة، في حين تراجع «فخر أبوظبي» للمركز الثاني برصيد47، وتقدم «العنابي» للمركز السابع برصيد 35 نقطة.

وسجل الوحدة الثنائية في الشوط الثاني عن طريق السلوفيني ماتافز (52) وإسماعيل مطر ( 76).

وقدم العنابي أفضل مباراة له في الموسم ورد الدين لجاره الجزيرة بنفس نتيجة الدور الأول، ولم يظهر فخر أبوظبي بمستواه المميز الذي كان عليه في المباريات الماضية وغابت الحلول عنه.

وكانت الأفضلية للوحدة في المباراة، وجاء شوط اللعب الأول والذي انتهى سلبياً متوسطاً من الناحية الفنية، ضياع عدد من الفرص من مهاجمي الفريقين، ومع أن المبادرات الأولى كانت للجزيرة عن طريق خلفان وكواس إلا أنها لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الوحدة، وسريعاً تحولت الكفة لصالح أصحاب الأرض بفضل التنظيم الجيد والتنوع في اللعب وعاب البطء أداء الضيوف.

وحاول العنابي استغلال الحيوية و كاد تيم ماتافز أن يسجل في شباك علي خصيف في الدقيقة 18وعاد مرة أخرى وهدد مرمى الجزيرة برأسية قوية سيطر عليها خصيف.

وعاب الجزيرة البطء وغابت عنه الفرصة وسدد محمد ربيع كرة بسلاح الحل الفردي أبعدها الشامسي ببراعة إلى ركنية ( 34).

وتقدم السلوفيني ماتافز للوحدة بتسديدة صاروخية من الكرة التي تسلمها من موبكو وهو داخل الصندوق سددها قوية على يسار خصيف، وتدخل كايزر مدرب الجزيرة وسحب خليفة الحمادي المصاب، ودفع بدلاً عنه عبدالله إدريس وأشرك ايزيكيل في مكان زايد العامري.

وعاد العنابي لتهديد الجزيرة ونجح إسماعيل مطر في تسجيل الهدف الثاني مستغلاً الكرة التي مررها له ماتافز وأكمل الكرة في الشباك على الرغم من تدخل خصيف ومليوش، وطرد الحكم عمار الجنيبي خليل إبراهيم بالبطاقة الثانية 93.