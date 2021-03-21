بعد أنباء عودته للريال أو اليونايتد.. يوفنتوس يحسم الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق "السيدة العجوز".

وكان برنامج ”الشرينجيتو“ الإسباني قد أعلن أن رونالدو قد يغادر نادي يوفنتوس الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، وأن وكيل أعماله، خورخي مينديز، قد تحدث مع نادي ريال مدريد من أجل عودته إلى صفوف الفريق الملكي مجدداً.

كما ذكرت وسائل إعلامية قبل أيام أن رونالدو قد يعود إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وقال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورت“، إن فريق "السيدة العجوز" قرر بقاء رونالدو والاحتفاظ بخدمات أفضل لاعب في العالم.

وأكد باراتيتشي، بعد خسارة يوفنتوس أمام بينفينتو في وقت سابق اليوم الأحد: ”قررنا بقاء رونالدو، إنه أفضل لاعب في العالم وسيبقى معنا وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، نتيجة مباراة واحدة لن تغير وجهات نظرنا أو إستراتيجيتنا“.

وعن خسارة اليوفي أمام بينفينتو في الدوري الإيطالي، اعترف باراتيتشي بأن أداء الفريق لم يكن بمستوى معايير الفريق، لكنه أصر على أن المدرب أندريا بيرلو سيظل جزءًا من الإستراتيجية المستقبلية لليبانكونيري.

وأوضح: ”كانت نتيجة غير متوقعة. أنا هنا فقط للتأكيد على أننا على مر السنين قدمنا الكثير من الفرح للجماهير، وللأسف نمنحهم اليوم خيبة أمل“.

وتابع باراتيتشي: ”كان أداءً سيئًا، علينا ألا نخفض رؤوسنا ونواصل العمل ونفهم أخطاءنا ونحاول عدم تكرارها“.

وخسارة اليوفي اليوم أمام بينفينتو، هي الرابعة له هذا الموسم، ليتأخر بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذي لعب مباراة أقل.

ويملك يوفنتوس 55 نقطة من 27 مباراة ويبدو أن حملة الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي ستتوقف عند 9 ألقاب متتالية.