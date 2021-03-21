«الصفقة المنتظرة».. وكيل أعمال حمدو الهوني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد جيلاني، وكيل أعمال اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني، نجم فريق الترجي الرياضي التونسي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت قد ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب الليبي من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق بشكل رسمي.

وقال جيلاني، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن حمدو الهوني "لديه شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دولار".

وأوضح جيلاني أن "التجديد الأخير للاعب مع الترجي التونسي وضعوا هذا الشرط في عقده حال رغبته بالرحيل عن النادي".

وأشار إلى أنه تم عرض حمدو الهوني على النادي الأهلي، قبل الانتقال لصفوف الترجي التونسي، وتحديداً بمبلغ 750 ألف دولار، ولكن تم رفض اللاعب، مضيفاً أنه "إذا أراد الأهلي التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية، عليه تقديم عرض رسمي لضمه لنادي الترجي".

وأكد جيلاني إلى أن الترجي التونسي "لن يبيع حمدو الهوني بأقل من الشرط الجزائي الذي وضعه في عقده".

وقدم الهوني مستويات رائعة رفقة ناديه الترجي التونسي، خلال الفترة الأخيرة فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قاد فريقه للتأهل إلي الدور القادم من المسابقة، بعد الانتصار على الزمالك فى الجولتين الماضيتين أمام نادي الزمالك المصري ليضمن الفريق عبوره للدور القادم من المسابقة .

وتسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يرغب فى تدعيم الخط الأمامي للفريق، فى ظل تراجع مستوي حسين الشحات خلال الفترة الأخيرة محليا وقاريا، مع استبعاد محمود كهربا لخلافه مع بيتسو موسيماني .