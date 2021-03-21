بطولة إسبانيا: أوبلاك وسواريس يعيدان التوازن لأتلتيكو

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مدريد : استعاد أتلتيكو مدريد المتصدر توازنه وعاد الى المسار الذي يؤدي به الى اللقب الأول منذ 2014، وذلك بفوزه على ضيفه ألافيس 1 صفر الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء على خلفية تعادل سلبي في المرحلة الماضية أمام خيتافي وخسارة ثانية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشلسي الإنكليزي الذي أنهى المشوار القاري لنادي العاصمة الإسبانية.

لكنه تمكن الأحد وبفضل الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي صد ركلة جزاء في الوقت القاتل، والهداف الأوروغوياني لويس سواريس صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، من العودة الى السكة الصحيحة، رافعا رصيده الى 66 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود ريال مدريد حامل اللقب الذي فاز السبت على سلتا فيغو 3 1، و7 عن برشلونة الذي يحل لاحقاً ضيفاً على ريال سوسييداد.

وسيحاول رجال سيميوني الاستفادة من توقف الدوري بسبب النافذة المخصصة للمباريات الدولية، من أجل التقاط أنفاسهم قبل أن يعاودوا نشاطهم في الرابع من الشهر المقبل بمباراة صعبة للغاية في ضيافة إشبيلية الرابع.

ورغم الفرص التي أتيحت للفريقين، أبرزها من ناحية أتلتيكو لسواريس حيث لامست كرته القائم الأيمن (41)، وماركوس لورنتي للجهة المقابلة حين كاد أن يهدي ألافيس التقدم بالخطأ لو لم يتدخل زميله الحارس أوبلاك وينقذ الموقف (45)، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن نادي العاصمة ضرب في مستهل الثاني وافتتح التسجيل في الدقيقة 54 عبر سواريس الذي تلقف الكرة بعد عرضية من الإنكليزي كيران تريبيير، فارتدت من القائم الأيمن والى الشباك.

500 هدف لسواريس

ورفع النجم السابق لبرشلونة رصيده الى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم، في المركز الثاني خلف زميله السابق في النادي الكاتالوني صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي (21)، فيما وصل الى الهدف رقم 500 في مسيرته إن كان على صعيد الأندية أو المنتخب الوطني.

وبقيت النتيجة على حالها رغم الفرص العديدة للطرفين وأبرزها لصاحب الأرض الذي عانده الحظ بعدما ارتدت محاولة لورنتي من الحارس فرناندو باتشيكو والعارضة (59)، وذلك حتى الدقيقة 82 حين اعتقد ألافيس أنه حصل على فرصة التعادل بعدما منح ركل جزاء إثر خطأ داخل المنطقة المحرمة من المونتينيغري ستيفان سافيتش على البديل لويس ريوخا.

لكن أوبلاك تعملق وأنقذ فريقه بعدما صد ركلة الجزاء التي نفذها خوسيلو (86)، مانحاً فريقه نقاط الفوز.

وواصل فياريال صحوته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب ضيفه قادش 2 1.

وبعدما كان من المنافسين الأساسيين على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، دخل فياريال في دوامة وفشل في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية ما أدى إلى تراجعه في الترتيب.

لكن فريق المدرب أوناي إيمري المنتشي من تأهله إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 4 صفر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حقق الأحد فوزه الثاني توالياً والعاشر هذا الموسم، مقابل 13 تعادلاً، رافعاً رصيده الى 43 نقطة في مركز السابع بفارق 12 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ويدين فريق "الغواصة الصفراء" بفوزه الى جيرار مورينو والأرجنتيني كارلوس باكا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 5 من ركلة جزاء و68 تواليا، ليرفع الأول رصيده الى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، فيما كان هدف قادش من نصيب اليخاندرو فرنانديس (70) من دون أن يكون كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الثالثة عشرة للموسم.

وعزز فالنسيا موقعه في منتصف الترتيب بعيدا عن منطقة الهبوط بفارق 10 نقاط، وذلك بفوزه على ضيفه القوي غرناطة بهدفين للدنماركي دانيال واس (4) وأليكس بلانكو (66)، مقابل هدف لروبرتو سولدادو (90).