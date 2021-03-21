شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك فى تدريبات منتخب مصر غداً دون راحة استعدادا لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فى تدريبات المنتخب الوطني الأول غداً الاثنين بعد وصوله مساء الأحد إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الفراعنة المقام حالياً بالقاهرة استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

ووصل محمد صلاح القاهرة مساء اليوم الأحد للانتظام في معسكر منتخب مصر الأول وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته فى تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزى.

من جهته، أكد شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أن محمد صلاح سينتظم الليلة فى معسكر الفراعنة، نافياً طلب اللاعب الحصول على راحة من التدريبات الجماعية لمنتخب مصر غداً.

وأضاف شعبان بسطاوى، أن محمد صلاح سيشارك في تدريبات منتخب مصر الأول غداً بصورة طبيعية على أن يلحق به الثنائي محمد النني ومحمود تريزيجيه غداً بعد انتهائهما من المشاركة في مباراتي فريقهما في الكرة الإنجليزية.

وغاب الرباعي محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازي، عن تدريبات المنتخب التي انطلقت اليوم، ومن المقرر أن ينضم الثلاثى المحترف فى إنجلترا غدا، الاثنين، بينما لم يتحدد موعد انضمام حجازي حتى الآن.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى اختار 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.