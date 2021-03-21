شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه إنبى وطلائع الجيش وديا استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل الجهاز الفني لسموحة، بقيادة أحمد سامى، على إقامة معسكر في القاهرة لمدة 3 أيام بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع لإقامة مباراتين وديتين أمام إنبى غدا الاثنين، ويوم الأربعاء أمام طلائع الجيش فى إطار فترة التوقف طبقا للأجندة الدولية نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

ويستعد سموحة لمواجهة مصر المقاصة فى الثاني من أبريل المقبل بالجولة السابعة عشرة للدوري، في الوقت الذى يحتل فيه الفريق المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 15 مباراة فاز الفريق في 4 وتعادل في 10 وخسر لقاء وحيد ، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ15 هدفا .

من ناحية أخرى أعرب الهانى سليمان حارس مرمى سموحه عن رضائه لعدم اختياره لقائمة المنتخب الوطنى التي تستعد حاليا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة مؤكدا أن كله خير سواء تم اختياره أم لا .

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة أنه لن يتنازل عن حلمه بالعودة لمركز حراسة مرمى المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يقوده أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق والذى يستطيع تأهيل أى حارس مرمى حتى يصل لصفوف المنتخب .

يذكر أن الهانى سليمان يمر بأفضل فتراته الكروية خلال الموسم الحالي والماضى منذ توقيعه لسموحه وحضور أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى الذى أكد في اكثر من مناسبة أنه اخطئ لعدم اختيار الحارس عندما كان مدربا لحراس مرمى المنتخب .