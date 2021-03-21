شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة أسامة نبيه ويشارك فى تدريب الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، على الخضوع لإجراءات مسحة طبية خاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا بعدما تعرض اليوم لنزلة برد تسببت فى غيابه عن التدريب.

وظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها أسامة نبيه سلبية العينة وعدم إصابته بفيروس كورونا، وسيشارك المدرب العام في مران الفريق غدا دون أى مشاكل طبية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وتغيب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق اليوم؛ الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإدارى لإخطاره بغيابه عن التدريب.

وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته، حيث يحرص الجهاز الطبى على متابعة كافة عناصر الفريق من جهاز فنى ولاعبين.

وكان أسامة نبيه رفض تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة وإنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.