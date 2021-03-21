شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، متابعيه على موقع إنستجرام بصورة للحظة وصوله إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب للمشاركة فى مباراتى كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.



محمد صلاح

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى اختار 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبد الرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.



محمد صلاح على انستجرام

وانطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

كما قرر الجهاز الفنى سفر المنتخب الوطنى إلى العاصمة الكينية نيروبى ظهر الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كينيا يوم 25 مارس الجارى.

ومن ناحية أخرى غاب الرباعى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه وأحمد حجازى، عن تدريبات المنتخب التى انطلقت اليوم، ومن المقرر أن ينضم الثلاثى المحترف فى إنجلترا غدا، الاثنين، بينما لم يتحدد موعد انضمام حجازى حتى الآن.