شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان عن عدم انضمامه للمنتخب: كله خير.. وأنتظر تحقيق الحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الهانى سليمان، حارس مرمى سموحة، عن رضائه وعدم غضبه من عدم اختياره لقائمة المنتخب الوطنى التي تستعد حاليا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، مؤكدا أن كله خير، سواء تم اختياره أم لا.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة، أنه لن يتنازل عن حلمه بالعودة لمركز حراسة مرمى المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خاصة، وقال إنه يحترم الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى، ويتمنى للفريق الوطنى التوفيق وتحقيق الانتصارات.

وأكد حارس مرمى سموحة، أنه يتدرب بشكل جاد مع مدربه الرائع أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق، والذى يستطيع تأهيل أي حارس مرمى حتى يصل لصفوف المنتخب.

ويستعد سموحة لمواجهة مصر المقاصة في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز أوائل الشهر المقبل.

من ناحية أخرى أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن اللاعب مصطفى فتحى رفض عروضا مالية كبيرة من أجل المستوى الفنى للفريق السكندرى، مشيرا إلى أنه لاعب جيد ويمتلك خبرات كبيرة.

وقال أحمد سامى، فى تصريح لبرنامج "بى أون تايم" الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، إن فترة توقف الدورى مفيدة جدا من أجل إراحة اللاعبين وعودة المصابين والنظر إلى الناشئين .

وأضاف سامى، أن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، يعلم جيدا ما يحتاج من لاعبين ولا داعى للضغط على الجهاز الفنى للفراعنة من ناحية عدم انضمام لاعبين .

واستقر فريق سموحة بقيادة مديره الفنى أحمد سامى على خوض ثلاث مباريات ودية فى فترة توقف الدورى فى الفترة من 20 مارس حتى نهاية الشهر الجاري، ويواجه سموحة كلا من الرجاء 21 مارس، وإنبى فى القاهرة 22 مارس، ويختتم الوديات بمواجهة طلائع الجيش 24 مارس.