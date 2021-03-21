شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: كهربا سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد عودة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة النادي الأهلي أن محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر سينتظم فى التدريبات الجماعية عقب عودة بيتسو موسيماني المدير الفني من جنوب أفريقيا، لقيادة تدريبات المارد الأحمر بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليه اللاعبون خلال فترة التوقف الدولى لخوض منتخب مصر مباراتيه ضد كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية.

وأكدت قناة الأهلي أن هناك اهتماما لتواجد محمود كهربا في التدريبات الجماعية لفريقه بسبب قدراته الفنية وحاجة الفريق لجهوده، لاسيما بعد توقيع العقوبة اللازمة عليه والتزام اللاعب بالعقوبة الموقعة عليه وتقبلها.

وأضافت القناة أنه لا نية لتفكير الأهلي فى رحيل محمود كهربا بنهاية الموسم الجاري، وأن الجهاز الفنى متمسك ببقائه حتى نهاية عقده، مشيرة إلى أن النادى عاقب اللاعب على خطأه وتقبله اللاعب ولكن قرار الدفع به فى المباريات يعود للجهاز الفني باعتبارها رؤية فنية بحتة.

وتنتهي عقوبة كهربا مع أول أبريل المقبل والتى تمتد لمدة شهر كامل، بعد أزمته مع بيتسو موسيماني عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.

وأصبح قرار كهربا بيد موسيماني الذى سيحدد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وإن كان الأقرب هو العفو عن اللاعب بعد اقتراب العقوبة على الانتهاء.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني العفو عن محمود كهربا والموافقة على إجرائه التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، بعد التزامه بأداء تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالأهلي طوال الفترة الماضية، على أن يستمر تطبيق العقوبة الموقعة من قبل الجهاز الفني.