شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ أبو جبل بالزمالك بعد إشادة أوليفيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض محمد أبو جبل، حارس مرمي الزمالك، تدريبات إضافية منفردة عقب التدريب الجماعي للفريق استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص أبو جبل علي خوض التدريبات الإضافية تمهيدا لعودته مرة أخرى للتشكيل الأساسي للفريق، بعدما أشاد البرازيلي ارتور اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك بالمستوى الفني والبدني لحارس الزمالك.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري قد استبعد محمد أبو جبل من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لها 25 و 29 مارس الجاري، بعد خلاف فى وجهات النظر بين المدير الفني للمنتخب وأيمن طاهر مدرب الحراس فى المنتخب والذى تمسك بضم محمود جنش.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات أمام كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي مع خسارة مولودية الجزائر امام الترجي التونسي في المباراة الأخيرة بدور المجموعات لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين ، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.