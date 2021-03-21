أخبار الأهلي اليوم الأحد 21 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد، الموافق 21 / 3 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها حسم مصير محمود كهربا من نزول التدريبات الجماعية، وموقف الأهلي من عودة أحمد ياسر ريان.

منحت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى حق تقرير مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، سواء بالعودة للتدريبات الجماعية للأهلى أو استمرار التدرب منفردا. وتنتهى عقوبة كهربا مع أول أبريل المقبل والتى تمتد لمدة شهر كامل، بعد أزمته مع بيتسو موسيمانى عقب نهاية مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش. وأصبح قرار كهربا بيد موسيمانى الذى سيحدد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وإن كان الأقرب هو العفو عن اللاعب بعد اقتراب العقوبة على الانتهاء.

حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على الحديث مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي، لظروف مشاركة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا، من أجل تحفيز اللاعب ورفع روحه المعنوية. وأكد موسيمانى لوليد سليمان ثقته الكبيرة فيه كونه من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات فى صفوف الفريق الأحمر، وينتظر عودته وتألقه كما كان عليه قبل الإصابة، وطالبه بالاستعداد القوى لأنه سيكون له دور كبير داخل صفوف الأهلي. أشاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بمستوى بعض لاعبى الفريق المُعارين وطلب مزيداً من التقارير عنهم من أجل البت فى مصيرهم. وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن الثلاثى أحمد ياسر ريان المٌعار لنادى سيراميكا وعمار حمدى المُعار للاتحاد السكندرى وأحمد عبد القادر المُعار لسموحة نال ثقة وإعجاب المدير الفنى للأهلي. ورغم ترحيب موسيمانى بعودة الثلاثى السابق بشكل مبدئى إلا أنه أكد ضرورة استمرارهم على نفس المستوى والأداء حتى نهاية الموسم الجاري.

يخضع لاعبو الأهلى لاختبار "وزن" قبل انطلاق مران الفريق بعد غد، الثلاثاء، لمعرفة أوزانهم قبل بدء التدريبات التى تأتى بعد راحة خمسة أيام حصل عليها الفريق. وحصل لاعبو الأهلى على راحة منذ العودة من الكونغو فجر الأربعاء الماضى بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة عصر الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.