حصاد الرياضة اليوم الأحد 21 / 3 / 2021

نفت مصادر مقربة من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ما تردد بأنه تقدم باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة القلعة الحمراء. وكشفت المصادر، أن العميد محمد مرجان رفض تقديم استقالة مكتوبة، وطلب إعفاءه من منصبه ليتفرغ لعمله الجديد فى شركة استادات، كنائب رئيس مجلس الإدارة، خاصة أن المدير التنفيذى رحب بالاستمرار فى عمله بالنادى الأهلى، مؤكدا أنه قادر على الجمع بين منصبه الجديد والحالى كمدير تنفيذي للنادى، خاصة أن المدة المتبقية لمجلس الإدارة الحالى لا تتجاوز 6 أشهر.

حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على الحديث مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي، لظروف مشاركة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا، من أجل تحفيز اللاعب ورفع روحه المعنوية. وافق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان واللجنة الفنية التى يترأسها على أبوجريشة وتضم فى عضويتها عماد سليمان المشرف على الفريق والمهندس مدحت الوردانى على طلب إيهاب جلال المدير الفنى الجديد بشأن تعيين جهازه الفنى المعاون بناءً على رغبته والذى يضم كلا من: وافق على ماهر، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، على انضمام كريم العراقى ظهير أيمن الفريق للتدريبات الجماعية في إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر للدورى المقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل . انطلق ظهر اليوم معسكر المنتخب الأولمبي على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن برنامج إعداد الفريق لأولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل. وبدأ المعسكر بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني لجميع اللاعبين فى حضور أعضاء الجهاز الفني مطالبا كل اللاعبين بالالتزام داخل وخارج الملعب، مع شرح ظروف المعسكر الحالي، ووجه غريب الشكر للأجهزة الفنية وإدارات الأندية لتعاونها مع المنتخب الأولمبى.