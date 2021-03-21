تقرير.. صلاح يتأهب لكتابة التاريخ في ظهوره الأول مع البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

يتأهب محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للظهور الأول مع المدرب الحالي حسام البدري والذي قاد منتخب "الفراعنة" بدلاً للمكسيكي خافيير أجيري والذي رحل في أعقاب فشل المنتخب بالمنافسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

المنتخب المصري يستعد لمواجهة المنتخب الكيني يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون، في المقابل ستكون المواجهة الأخيرة ضد جزر القمر في نهاية الشهر الجاري.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويًا مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا منتخب توجو برصيد نقطة.

وكان إصابة الدولي المصري محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تسببت في غيابه عن مواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع عام 2022.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد وقتها في بيان رسمي، إصابة صلاح بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الطبية الثانية له خلال تواجده في معسكر المنتخب، وجائت النتيجة إيجابية مرتين.

وكان نجم ليفربول خاض مباراته الأخيرة مع منتخب مصر يوم 6 يوليو 2019 حين ودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ولم يخض أي مواجهة دولية بعدها.

وكان صلاح انضم إلى معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الماضي، لكنه لم يشارك في التدريبات بسبب الإصابة التي أبعدته عن خوض مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمم إفريقيا، اللتان انتهتا بالتعادل.

غياب محمد صلاح عن مواجهتي توجو في الجولتين السابقتين بسبب كورونا جعلته يبتعد عن منتخب مصر لمدة تزيد عن عام وثمانية أشهر وتحديدا 628 يومًا، لتكون الأجندة الدولية المقبلة خلال الفترة من 22 حتى 30 مارس 2021 بمثابة انطلاقة فخر مصر مع منتخب "الفراعنة".

ويبحث صاحب الـ28 عامًا عن تحقيق إنجاز شخصي في الظهور الأول له تحت قيادة المدير الفني حسام البدري من خلال مباراة كينيا المقبلة، حيث يفصله هدف وحيد عن احتلال الوصافة التاريخية لقائمة هدافي منتخب مصر على مدار التاريخ.

ويحتل صلاح حاليًا المركز الثالث في قائمة هدافي مصر عبر التاريخ برصيد 41 هدفًا، بفارق هدف وحيد خلف حسن الشاذلي (42 هدفًا)، في القائمة التي يتربع على عرشها الأسطورة حسام حسن صاحب الرقم القياسي برصيد 69 هدفًا.