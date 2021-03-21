المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادًا لكينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

خاض منتخب مصر مرانه الأول تحت قيادة مديره الفني حسام البدري تحت الأضواء الكاشفة باستاد القاهرة الدولي ضمن استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية

واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل بدء المران شرح خلالها حسام البدري المدير الفني أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف هذه المرحلة بالتأهل للبطولة.

وحضر المران محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأقيم المران في غياب اللاعبين الدوليين، حيث يبدأ عناصر الفراعنة الناشطين في الدوريات الخارجية في الانضمام بداية من غدًا الاثنين، بينما وصل بالفعل محمد صلاح مساء اليوم الأحد.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، فيما يتواجد المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.