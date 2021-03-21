"كاف" يُجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتوينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وتوينجيت السنغالي المقرر لها يوم ١٠ أبريل المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقام كاف بتغيير أحد الحكام المساعدين والحكم الرابع المعينين للمباراة، حيث سيكون المالي موديبو سماكي مساعدا أول في اللقاء على أن يكون مواطنه فانتا ادريسا كونيه مساعدا ثانيا والمالي هارونا كوليبالي حكما رابعا.

ومن المقرر أن يدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

يذكر أن الزمالك سيلتقي مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم ٣ أبريل المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين وخلفه توينجيت بنقطة واحدة، بينما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط ومولودية الجزائر في المركز الثاني بـ 8 نقاط.