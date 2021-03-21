بعد غياب 624 يوما.. صلاح يصل القاهرة وينتظم في معسكر المنتخب الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

وصل محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي اليوم الأحد إلى القاهرة من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني استعداد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد محمد صلاح للتواجد مع المنتخب المصري من جديد بعد أخر مباراة قاد بها الفريق حين لعب ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 من أمم إفريقيا 2019، قبل 624.

وينتظم لاعب المنتخب المصري في معسكر الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري بداية من غدًا الإثنين، تمهيدًا للسفر إلى كينيا ومن بعدها العودة لخوض مباراة جزء القمر.

ويلعب المنتخب المصري أمام كينيا الخميس المقبل، بينما سيكون لقاء جزر القمر 29 من الشهر الجاري في مصر.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، فيما يتواجد المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتسببت الإصابة في جانب، وتوقف كرة القدم على المستوى الدولي بسبب جائحة كورونا من جانب أخر في غياب محمد صلاح عن المنتخب لهذه الفترة الطويلة.